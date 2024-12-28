Alaşehir\'de Mevsimin İlk Karı Düştü

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Alaşehir ilçesinde dün gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi. İlçe merkezinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ise çocukları sevindirdi. Belediye ekipleri önlem alırken, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),