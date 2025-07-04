Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik 9 adrese baskın gerçekleştirdi.
Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 7 tabanca ile 8 av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?