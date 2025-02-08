Alaşehir\'de Trafik Denetimi Yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kavaklıdere, Tepeköy, Killik, Subaşı, Yeşilyurt ve Uluderbent mahallelerinde 1040 aracı denetledi, 787 kişinin sorgulamasını yaptı.
Belgelerinde eksiklikler bulunan 103 araca toplam 855 bin 353 lira idari para cezası uygulandı, 32 motosiklet, 13 otomobil ve 4 kamyon trafikten men edildi.
Suç kaydı bulunan 2 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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