Manisa'nın Alaşehir traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesut K. (37) idaresindeki 45 KA 2114 traktör, Delemenler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Ülkü K. (35) yaralandı.
Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Ülkü K'nin tedavisi ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Traktör Devrildi: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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