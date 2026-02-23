Alaşehir'de Uyuşturucu Hap Operasyonu - Son Dakika
Alaşehir'de Uyuşturucu Hap Operasyonu

23.02.2026 14:35
Manisa Alaşehir'de otomobilde 5 bin 564 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 564 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki H.Ö. (16) ile Y.Ç. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

