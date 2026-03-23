Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 745 sentetik ecza hapının ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 745 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda E.E. (22) ve G.S. (20) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
