Alaşehir'de Üzüm Bağları Yeniden Canlanıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaşehir'de Üzüm Bağları Yeniden Canlanıyor

21.03.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçiler, Alaşehir'de yağışlar sonrası bağlarını onarıp hasada hazırlık yapıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, üzüm hasadı öncesi bağlarda onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Hacıaliler Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı üzüm bağları sular altında kaldı. Suların çekilmesinin ardından üreticiler, bağlarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Çiftçiler budak bağlama, çift sürme, ızgara çekme, tel ve direk onarımı ile gübre atma işlemleriyle bağları sezona hazırlıyor.

Çiftçi Selim Aktürk, geçen sezonun istenilen düzeyde geçmediğini, bu yılın yağışları bereket getireceğine inandıklarını söyledi. Aktürk, "İnşallah bereketli bir yıl olur, herkes nasibini alır." dedi.

Bağlarda çalışan Hülya Kocaman ise yağışlar nedeniyle işlerin geciktiğini belirterek, "Şimdi işlerin sonuna gelmek üzereyiz. Bu son bağlarımız. Üzüme hazırladık, üzümün uçları görünüyor artık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 10:31:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.