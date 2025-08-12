Alaşehir\'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Badınca Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarının ise havadan ve karadan devam ettiği kaydedildi.