Alaska'da 6,5 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami uyarısı yapılmadı

Alaska'da 6,5 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami uyarısı yapılmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Alaska eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS'e göre merkez üssü Nikolski'nin 166 kilometre batısında ve yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen deprem için tsunami uyarısı yapılmadı, can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD'nin Alaska eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nikolski bölgesinin 166 kilometre batısında olduğu belirtildi.
Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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