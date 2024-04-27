Alaska'da dağa tırmanırken düşen dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alaska'da dağa tırmanırken düşen dağcı hayatını kaybetti

Alaska\'da dağa tırmanırken düşen dağcı hayatını kaybetti

ABD'nin Alaska eyaletindeki Denali Ulusal Parkı'nda iki dağcı, Johnson Dağı'na tırmanırken yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. Kazada bir dağcı hayatını kaybederken, diğer dağcı ağır yaralandı ve sağlık merkezine nakledildi.

27.04.2024 22:15
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ABD'nin kuzeybatısındaki Alaska eyaletinde dağa tırmandıkları sırada yaklaşık 300 metre yükseklikten düşen bir dağcının öldüğü, bir dağcının ise ağır yaralandığı bildirildi.

ABC News'in haberine göre, Denali Ulusal Parkı'ndaki yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Johnson Dağı'na tırmanan iki dağcı, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

Ulusal Park Servisi'nden yapılan açıklamada, dağcıların düşüşünü aynı rotadaki başka bir tırmanış grubunun bildirdiği kaydedildi.

Yetkililer, kazada, bir dağcının hayatını kaybettiğini, diğerinin ise yaralı kurtarıldığını belirtti.

Ağır yaralı olduğu aktarılan dağcının tedavi için sağlık merkezine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Alaska, Dünya, Güncel, Son Dakika

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