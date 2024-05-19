Alaska'da Ters Dönmüş Bir Uçaktan İki Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı

Güncel

LOS ANGELES, 19 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Alaska eyaletinde bir gölde ters dönmüş halde bulunan bir uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Alaska eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 58 yaşındaki Dave Hedgers ve 45 yaşındaki Aaron Fryer'ın cansız bedenleri, bir dalış ekibi tarafından Anchorage'ın yaklaşık 322 kilometre güneybatısındaki Athabascan topluluğu Nondalton yakınlarındaki Six Mile Gölü'nde bir uçağın içinde bulundu.

Cesetler Anchorage'daki Eyalet Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Eyalet polisi uçağın modelini henüz doğrulamadı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise, sosyal medya platformu X'te "Alaska'nın Nondalton şehri yakınlarında bir Taylocraft BC-12 tipi uçak kazasının" araştırıldığını duyurdu.