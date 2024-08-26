Alaska'da toprak kayması: 1 ölü - Son Dakika
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Alaska'da toprak kayması: 1 ölü

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ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Evlerde ve altyapıda hasar oluştu.

26.08.2024 15:50
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- Alaska'da toprak kayması: 1 ölü

ALASKA - ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Ketchikan kentinde toprak kayması meydana geldi. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, toprak kayması sonucu evlerde ve altyapıda hasar oluştuğu öğrenildi.

Alaska Valisi Mike Dunleavy, Ketchikan için acil durum ilan etti. Afet bölgesinde riskli alanlar tahliye edilirken, bir lise geçici olarak tahliye merkezine dönüştürüldü. Telefon, internet ve elektrik kesintisi yaşanan bölgede gece saatleri itibarıyla çok sayıda ev ve iş yerine yeniden hizmet verilmeye başlandı.

Kaynak: İHA

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