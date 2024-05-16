ALBA-TCP üyesi ülkeler Filistin'e destek için Karakas'ta bir araya geldi - Son Dakika
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ALBA-TCP üyesi ülkeler Filistin'e destek için Karakas'ta bir araya geldi

ALBA-TCP üyesi ülkeler ve Venezuela hükümeti, Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla Karakas'ta bir araya geldi. Waraira Repano Ulusal Parkı'nda dev bir Filistin bayrağı dikilen tören, Nakba'nın 76. yıldönümünde gerçekleşti. ALBA-TCP Genel Sekreteri, bloka üye 10 ülkenin Filistin devletinin tanınması lehine oy kullandığını belirtti ve Filistin'in özgürce var olması için dünya hükümetlerine ve insanlara çağrıda bulundu. Filistin'in Karakas Büyükelçisi ise Venezuela'ya ve ALBA-TCP blokuna sembolik eylem için teşekkür etti.

16.05.2024 09:34
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KARAKAS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Latin Amerika bölgesel bloku olan Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP) üyesi ülkelerden ve Venezuela hükümetinden katılımcılar Çarşamba günü Filistin halkıyla dayanışma sergilemek üzere Karakas'ta bir araya geldi.

Katılımcılar, Waraira Repano Ulusal Parkı'nda Karakas'ın en yüksek dağlarından birinin zirvesine dev bir Filistin bayrağı dikti.

Tören, Filistinlilerin sürgün edildiği Nakba yani Büyük Felaket gününün 76. yıldönümünde gerçekleşti.

ALBA-TCP Genel Sekreteri Jorge Arreaza yaptığı konuşmada, bloka üye 10 ülkenin kısa süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletinin tam olarak tanınması lehine oy kullandığını söyledi.

Arreaza, "Filistin devletinin özgürce var olması" için dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere ve insanlara "kalıcı girişimde bulunma" çağrısı yaptı.

Filistin'in Karakas Büyükelçisi Fadi Alzaben ise "Filistin bayrağının görkemli Waraira Repano'da" dalgalandırıldığı "sembolik eylem" için Venezuela'ya ve ALBA-TCP blokuna teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ALBA-TCP üyesi ülkeler Filistin'e destek için Karakas'ta bir araya geldi - Son Dakika

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