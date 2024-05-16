ALBA-TCP üyesi ülkeler Filistin'e destek için Karakas'ta bir araya geldi

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KARAKAS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Latin Amerika bölgesel bloku olan Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP) üyesi ülkelerden ve Venezuela hükümetinden katılımcılar Çarşamba günü Filistin halkıyla dayanışma sergilemek üzere Karakas'ta bir araya geldi.

Katılımcılar, Waraira Repano Ulusal Parkı'nda Karakas'ın en yüksek dağlarından birinin zirvesine dev bir Filistin bayrağı dikti.

Tören, Filistinlilerin sürgün edildiği Nakba yani Büyük Felaket gününün 76. yıldönümünde gerçekleşti.

ALBA-TCP Genel Sekreteri Jorge Arreaza yaptığı konuşmada, bloka üye 10 ülkenin kısa süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletinin tam olarak tanınması lehine oy kullandığını söyledi.

Arreaza, "Filistin devletinin özgürce var olması" için dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere ve insanlara "kalıcı girişimde bulunma" çağrısı yaptı.

Filistin'in Karakas Büyükelçisi Fadi Alzaben ise "Filistin bayrağının görkemli Waraira Repano'da" dalgalandırıldığı "sembolik eylem" için Venezuela'ya ve ALBA-TCP blokuna teşekkür etti.