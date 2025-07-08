Albanese Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 12-18 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacağını söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında ziyaretin, Çin ile Avustralya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ikinci on yılına girildiği bir dönemde gerçekleşeceğini belirtti.

Sözcü, "Çin-Avustralya ilişkileri, iki ülke liderinin rehberliğinde ve iki tarafın ortak çabalarıyla gelişimini sürdürüyor" dedi.

Mao, "Çin bu ziyareti iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı güveni artırmaya, tatbiki işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmeye yönelik fırsat olarak değerlendirmek üzere Avustralya ile çalışmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.