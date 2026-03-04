Albares'ten Merz'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Albares'ten Merz'e Tepki

04.03.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın eleştirilerine Merz'in sessizliğine tepki gösterdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'yı suçlayan ve ekonomik ilişkileri kesmekle tehdit eden sözleri sırasında yanında olan ve herhangi bir dayanışma göstermeyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tutumuna tepki gösterdi.

İspanya devlet televizyonu TVE'ye demeç veren Albares, 3 Mart'ta Oval Ofis'teki basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın yanında olan Almanya Başbakanı Merz'in, İspanya'ya yönelik tehditler karşısında herhangi bir dayanışma göstermemesinden dolayı "duyduğu şaşkınlığı" Alman mevkidaşı Johann Wadephul'a ilettiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Albares, "Bu sözler (Trump'ın açıklamaları) karşısında şaşkınlığımızı dile getirdim. Bir ülkeyle ortak bir para birimi, ortak bir ticaret politikası ve ortak bir pazar paylaşıyorsanız, örneğin, (ABD'nin) Danimarka'nın Grönland'daki toprak bütünlüğünden vazgeçmesi isteği nedeniyle ortaya çıkan gümrük vergisi tehditlerine karşı İspanya'nın Danimarka'ya gösterdiği dayanışmanın aynısını beklersiniz. ya da İspanya'nın doğu kanadındaki ülkelerle ifade ettiği dayanışmanın benzerini." şeklinde konuştu.

Albares, "Hükümette olduğumuzdan beri üç Alman başbakanı gördük. (Angela) Merkel, (Olaf) Scholz ve şimdi de Merz. Merkel veya Scholz'un böyle açıklamalar yapacağını hayal edemiyorum. O zamanlar farklı bir Avrupa yanlısı ruh vardı." diyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarını ABD karşısında da korumasını istedi.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz ile Oval Ofis'te 3 Mart'ta yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

İspanya için "berbat bir müttefik" ifadesini kullanan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." açıklamasında bulunmuştu.

Basın toplantısı sırasında, Trump'ın yanında duran Merz de söz aldığında İspanya'nın savunma harcamalarındaki artışı kabul etmeyen tek NATO ülkesi olduğu eleştirisini getirmişti.

Merz, "İspanya'yı bunu (savunma harcamaları) yüzde 3 veya yüzde 3,5'e çıkarmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Hepimiz ortak güvenliğe katkıda bulunmalıyız." demişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Politika, Savunma, Ekonomi, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albares'ten Merz'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:34:36. #7.12#
SON DAKİKA: Albares'ten Merz'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.