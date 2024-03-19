Endonezya\'da Geleneksel Sarı Erişte Üretimi Devam Ediyor

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
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Çorum'da, İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından 850 litre akaryakıt ile bu araçlara ait malzemeleri çalan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayının şüphelisi olan M.D.'nin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. M.D. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Tokat'ın Almus ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de hak arama kültürü konusunda atılan adımları ve kurulan kurumları anlattı. Malkoç, Türkiye'nin kendi iç meselelerini çözüm yoluna koymaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimine vurgu yaparak, ülkenin önemli bir devlet geleneği olduğunu ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Gush Etzion isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kırklareli'nde bir markette bir kadını taciz ettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan kişi, gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın polis tarafından müdahale edildiği ve şüphelinin adli sürecin devam ettiği belirtildi.
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