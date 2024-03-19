Endonezya'da Geleneksel Sarı Erişte Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika
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Endonezya'da Geleneksel Sarı Erişte Üretimi Devam Ediyor

Endonezya\'da Geleneksel Sarı Erişte Üretimi Devam Ediyor

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde bulunan Bogor kentinde, bir işçi tarafından geleneksel sarı erişte olan 'mie glosor' üretilmeye devam ediyor. Bu tür erişte, 18 Mart 2024 tarihinde çekilen bir fotoğrafta görülebilir.

19.03.2024 17:00  Güncelleme: 17:02
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Endonezya, 18 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Geleneksel Sarı Erişte Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika

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