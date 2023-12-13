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TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor•
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı, 12 Aralık 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Albüm: Xi, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika