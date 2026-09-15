Alcatraz raporu, 79 gözaltı kişisi metal kafeslerde tutulmuş - Son Dakika
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Alcatraz raporu, 79 gözaltı kişisi metal kafeslerde tutulmuş

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ABD'de yayımlanan rapor, Florida'daki tartışmalı göçmen gözaltı merkezi Timsah Alcatraz'da 17 Temmuz 2025 ile 18 Ocak 2026 arasında gözaltına alınan 79 kişinin yaklaşık 1,67 metrekarelik metal kafeslerde tutulduğunu ortaya koydu.

ABD'de yayımlanan rapor, Florida eyaletindeki tartışmalı göçmen gözaltı merkezi Timsah Alcatraz'da (Alligator Alcatraz) gözaltına alınan bazı kişilerin "küçük metal kafesler" içinde tutulduğunu ortaya koydu.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Başmüfettişince koşulları yüzünden eleştirilen, tartışmalı göçmen gözaltı merkezi "Timsah Alcatraz" hakkında yayımlanan raporda gözaltında tutulanlara yönelik uygulamalar ele alındı.

Raporda, 17 Temmuz 2025 ile 18 Ocak 2026 arasında gözaltına alınan 79 kişinin birkaç dakika ile 2 saat arasında değişen sürelerde yaklaşık 1,67 metrekare büyüklüğündeki metal kafeslere kapatıldığı belirtildi.

Bu denli kısıtlayıcı alanların kullanılmasının oldukça "alışılmadık" olduğu belirtilen raporda, personelin bu uygulamayı gözaltında tutulanların "yalnız zaman geçirmeleri ve yatışmaları amacıyla sakinleşme alanları" olarak tanımladığı kaydedildi.

Raporda, bir kişinin "yasal emre itaat etmemesi" gerekçesiyle 26 dakika boyunca bu kafeslerden birinde tutulduğuna ve kafeslerin "disiplin aracı" olarak kullanılmış olabileceğine işaret edildi.

Ayrıca raporda, "Timsah Alcatraz"da gözaltında tutulanların sağlık, güvenlik, gıda, kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlarına ilişkin uygulamaların federal standartları karşılamadığı belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığı, gözaltı merkezindeki mevcut standartların, önceki yönetimler tarafından uygulanan standartlarla "tutarlı" olduğunu açıkladı.

Raporda yer alan fotoğraflarda bir kafesin üzerinin jiletli tellerle çevrili zincir örgü çitlerle kuşatıldığı görülüyor.

Florida eyaletindeki göçmen gözaltı merkezi "Timsah Alcatraz", 25 Haziran'da kapatılmadan önce standartların altında kalan yaşam koşulları ve gözaltında tutulanlara yönelik muamele nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Florida, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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