Alçı Ustası İbrahim Yavuz: 37 Yıldır Sanat Eserleri Yaratıyor - Son Dakika
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Alçı Ustası İbrahim Yavuz: 37 Yıldır Sanat Eserleri Yaratıyor

19.06.2025 14:38
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Konya'da 37 yıldır alçı dökümü yapan İbrahim Yavuz, babasından öğrendiği mesleği severek sürdürüyor.

37 yıldır alçıyı sanat eserine dönüştürüyor

KONYA - Konya'da 37 yıldır dekoratif alçı kalıpları ile döküm yapan alçı ustası İbrahim Yavuz, alçıyı sanat eserine dönüştürmeye, babasından öğrendiği mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Çocukluk hevesiyle 12 yaşında babasının yanında bu işe başlayan İbrahim Yavuz (49), işini büyük bir aşkla sürdürüyor. Yavuz, çalışmaktan keyif aldığını ifade ederek, bu mesleğin severek yapılması gerektiğini söyledi. Çocukluktan beri babasının yanında olduğunu belirten alçı ustası İbrahim Yavuz, "Bir gün buraya geldim. Baba bir kalıp dökebilir miyim dedim. Çocukluk hevesiyle dökmeye başladım. O gün bugündür döküyorum, bırakamadık. Keyifli ve zevkli bir meslek, işimi severek yapıyorum, keyif alıyorum. Zaten bu işi sevmezsen, yapamazsın. Sabır işidir, ince iştir" dedi.

"Babam alçı işini İstanbul'da öğrendi"

Babasının alçı işini İstanbul'da öğrendiğini söyleyen İbrahim Yavuz, "Babamın ustası bu işi Ermenilerden öğrenmiş, babam da ustasından öğrenmiş. Konya'ya 1962'li yıllarda bir daire iş için geliyor ve Konya'da da olmayan bir işmiş, o gün bugündür buradayız" şeklinde konuştu.

Alttan çırak yetişmediğini ifade eden Yavuz, "Sabırlı olunursa bu iş çok keyifli bir iştir, keyif alırlar. Öğrendikçe daha çok hevesleri artar. Bence yaz tatillerinde bile değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

İşlerinin çoğunun dekoratif ve mimari işler olduğunu belirten Yavuz, "İnşaat sektöründe alçının kullanılmadığı alan yok. Yalnız bizim alçımız doğal, duvar çıtalamaları yapıyoruz, köşe kartonpiyerler yapıyoruz. Villalara, normal dairelere tamamen dekoratif ürünler. İşimizin imalat boyutu var. Beğenilen modele göre 1 hafta imalatı süren malzemelerimiz oluyor. Tamamen istenilen şekle göre, işin uygulama boyutu da 3-4 gün sürer. Yani baştan sona tamamen emek işi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Alçı Ustası İbrahim Yavuz: 37 Yıldır Sanat Eserleri Yaratıyor - Son Dakika

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