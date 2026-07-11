Aldoğan'dan Vali Soytürk'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aldoğan'dan Vali Soytürk'e Ziyaret

Aldoğan\'dan Vali Soytürk\'e Ziyaret
11.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Akif Aldoğan, Tekirdağ Valisi Soytürk'e kitabını takdim etti ve işbirlikleri konuşuldu.

Bakış Medya Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Mehmet Akif Aldoğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette Aldoğan, gazetecilik mesleğindeki tecrübelerini kaleme aldığı "Bir Şeyler Olup Biterken" adlı kitabını Vali Soytürk'e takdim etti.

Vali Soytürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aldoğan'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

-Eski Vali Aziz Yıldırım'dan Vali Soytürk'e ziyaret

Tekirdağ'da 5 Kasım 2018 ile 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında valilik görevini yürüten Aziz Yıldırım, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk ve Yıldırım makamda bir süre görüştü.

Yıldırım, misafirperverliği için Soytürk'e teşekkür etti.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, kurumlar arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen TRAKYAKAF 2026 Kariyer Fuarına sağladığı katkılar dolayısıyla Esen'e teşekkür plaketi verdi.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Esen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Tekirdağ Valiliği, Aziz Yıldırım, Recep Soytürk, Kültür Sanat, Tekirdağ, Politika, Kültür, Güncel, İŞKUR, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aldoğan'dan Vali Soytürk'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Cilo Dağı’nda temmuzda kar mücadelesi Cilo Dağı'nda temmuzda kar mücadelesi
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti

11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 11:49:25. #7.12#
SON DAKİKA: Aldoğan'dan Vali Soytürk'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.