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Alemdağ Parkı açıldı

İSTANBUL - Çekmeköy belediyesi, 33 bin metrekare alan üzerine kurulu Alemdağ Parkı'nı törenle hizmete açtı.

İlçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam eden Çekmeköy Belediyesi, Alemdağ Stadı'nı da içerisine alan alanda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapım çalışmalarını tamamladığı Alemdağ Parkı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Arslan, meclis üyeleri ve 7'den 70'e çok sayıda Çekmeköylü vatandaş katıldı.

33 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Alemdağ Parkı içerisinde; 740 metre bisiklet yolu, 720 metre koşu ve yürüyüş parkuru, pergola, dinlenme alanları, fitness istasyonu, bisiklet park alanı, oyun adaları, barfiks alanı, yağmur barınağı, piknik masaları ve ağaç altı oturma alanları bulunuyor. Ayrıca park, muhtemel bir deprem durumunda Alemdağ Mahallesi ve çevre mahallere toplanma alanı olarak da hizmet verecek.

Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; "Burada rahmetli Kadir Topbaş'ın İsmini verdiğimiz çok güzel bir havuzumuzun, spor kompleksimizin daha resmi açılışını yapamadık ama hizmet veriyoruz. Bunun gibi birçok hizmetimiz resmi açılışı yapılmadan hizmet veriyor. Bizim farkımız bu, 'şunu yapacaktık, edecektik, yapamadık, geciktik, hatırlamıyorum' gibi şeyler bizim literatürümüzde yok. Bizim farkımız, yaptık, yapıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Merkez Mahallemizde Büyükşehir'in yaptığı bir yeşil alan var bitmedi, bitmez çünkü dert yok. Dertli değilsen hizmeti yapamazsın" dedi.