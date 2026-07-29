Alev Erenler Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
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Alev Erenler Yeniden Başkan Seçildi

Alev Erenler Yeniden Başkan Seçildi
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Gerze Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Alev Erenler, 31 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

Gerze Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Dr. Öğr. Üyesi Alev Erenler, yeniden başkanlığa seçildi.

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, 80 üyeli kent konseyinin 68 üyesi oy kullandı. Başkanlık için mevcut Başkan Dr. Öğr. Üyesi Alev Erenler ile Dr. Öğr. Üyesi Öznur Özden yarıştı.

İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamayınca seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü tur oylamasında 31 oy alan Alev Erenler, Gerze Kent Konseyi Başkanlığına yeniden seçildi.

Genel kurulun açılışında konuşan Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kent konseylerinin katılımcı yerel yönetim anlayışının önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, seçimin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Seçimin ardından konuşan Erenler, yeni dönemde ortak akıl, katılımcılık ve iş birliği anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, genel kurul üyelerine teşekkür etti.

Genel kurulda ayrıca kent konseyi bünyesinde görev yapacak meclis başkanları da belirlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alev Erenler Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

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