Alevi-Bektaşi Kültür Gelişimi - Son Dakika
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Alevi-Bektaşi Kültür Gelişimi

Alevi-Bektaşi Kültür Gelişimi

Alirıza Özdemir, Afyonkarahisar'da Alevi-Bektaşi etkinliğine katıldı, destek açıklamaları yaptı.

24.10.2024 17:17
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Afyonkarahisar'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı.

Özdemir, kentteki bir termal otelde "Canlarla Buluşma" etkinliğinde, katılımcılara bilgi verdi, talep ve sorunları değerlendirdi.

Kentte ulusal ve uluslararası etkinlikler yapılması için destek olmak istediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

" Türkiye'de şubeler dahil olmak üzere, hem dernek hem de vakıf olmak üzere bin civarında Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşu var. Biz, ilk yıl 175 Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini destekledik. İlerleyen yıllarda bunu 500'e ve bine çıkartalım. Yeter ki faaliyetler olsun, Alevi-Bektaşi toplumlar bir araya gelsin, kültürünü ve inancını yaşatsın, bir sonraki nesle aktarsın. Biz, her türlü desteğe hazırız."

Etkinlikte, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da konuşma yaptı.

Toplantı, soru cevap bölümüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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