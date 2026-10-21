Alevi gençten "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusuna bomba yanıt

Güneyli:

Bu nasıl bir haber bu nasıl bir başlık! Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz Haberler Editörleri...Cenabet gezmenin zararlarını mezhep fark etmeksizin hangi gence sorarsaniz cevabını alamazsınız!.. Bunun zararlarıni ancak dergahta,tarikatta yetişenler bilir ayrıntılı olarak; onların da damatları fon vurgunuyla gündem olurlar!