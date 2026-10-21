Alevi gençten "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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Alevi gençten "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusuna bomba yanıt

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Bir sokak röportajında kendisine yöneltilen "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusuna "Bana anlamını bilmediğim şeyler soruyorsunuz, ben Aleviyim" yanıtını veren genç kız alandan uzaklaştı.

Bir sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan genç kıza yöneltilen soru sosyal medyada gündem oldu. Röportajı gerçekleştiren muhabirin "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran genç kız, kısa süreli bir duraksama yaşadı.

"BEN ANLAMINI BİLMEDİĞİM ŞEYLERİ SORUYORSUNUZ"

Kendisine sorulan soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız, muhabire "Bana anlamını bilmediğim şeyler soruyorsunuz. Ben Aleviyim" yanıtını verdi. Genç kız, verdiği bu yanıtın ardından röportaj alanından hızla uzaklaştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Uğur Çetin Uğur Çetin:
    Hiç bir zararı yok en büyük zarar hayat pahallığı bundan büyük zarar bu ülkede siyasetçilerdir 8 8 Yanıtla
  • YALÇIN ARSLANTAŞ YALÇIN ARSLANTAŞ:
    bazı insanlar işine gelmedi mi bilmez... 7 6 Yanıtla
  • Mustafa Hekimoglu Mustafa Hekimoglu:
    Eee...? Ne şimdi bu? Haber değeri ne? Yani hem haber değeri yok hem de hala birilerini ötekileştirme, birilerini iğneleme, birilerini hedef göstermeye çalışıyorsunuz. 11 2 Yanıtla
  • Güneyli Güneyli:
    Bu nasıl bir haber bu nasıl bir başlık! Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz Haberler Editörleri...Cenabet gezmenin zararlarını mezhep fark etmeksizin hangi gence sorarsaniz cevabını alamazsınız!.. Bunun zararlarıni ancak dergahta,tarikatta yetişenler bilir ayrıntılı olarak; onların da damatları fon vurgunuyla gündem olurlar! 7 3 Yanıtla
  • mehmet yıkılkan mehmet yıkılkan:
    sorunun kültürle alakası yok temiz olmak kişiye özeldir 10 0 Yanıtla
    Nizamettin Altunyay Nizamettin Altunyay:
    müslümanlar icin banyo yapmak dus almak Gusül almak ile esdeger degildir. yani 9 defa dus alsan gusül yapmis olmazsin. 5 4
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SON DAKİKA: Alevi gençten "Cenabet gezmenin zararları nelerdir?" sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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