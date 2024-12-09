Alevi Toplumundan 'Yeni Sayfa' Çağrısı

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Suriye'deki Alevi toplumu, ülkedeki gelişmelerin ardından "yeni sayfa" açma çağrısı yaptı.

Tartus kent meydanında toplanan ve kendilerini "Suriye'deki Müslüman Alevi Alimleri Cemaati" olarak adlandıran grup, hazırlanan ortak açıklamayı basınla paylaştı.

Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve hadisişeriflerden birlik ve beraberliği teşvik eden bölümler okuyan Grubun Sözcüsü Muhammed Mehyub "Daima, vatanperverlik ve barış çağrıları içinde olduk. Hala, sevgi, barış ve meşruiyet çağrıları yapanlar olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son gelişmeler karşısındaki pozisyonlarını ortaya koymak istediklerini dile getiren Mehyub, "Ülkemiz geçen süreçte büyük acılara sebep olan olaylar yaşadı. Can ve mal kaybına neden olan, Suriye halkının tüm kesimlerinin yara aldığı olaylar gerçekleşti. Yaraları sarmak ve acıları ortadan kaldırmak adına ve ülkemizin geleceği için yeni bir sayfa açmak amacıyla, Suriye halkının istisnasız tüm kesimlerini içine alan genel af talebinde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeden göç etmek zorunda kalanların geri dönmelerine ilişkin "Göç etmiş olanların yurtlarına ve evlerine güvenlik ve barış için geri dönmeleri için tüm garantilerin verilmesini istiyoruz" denilen açıklamada, "yasal güvenlik güçleri" dışında kimsenin silah taşımaması gerektiği ve buna izin verilmemesi çağrısı yapıldı.