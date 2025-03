Alevi ve Nusayrilere Saldırılara Protesto

(ANKARA) - Suriye'de Alevi ve Nusayrilere yönelik saldırılar, Adana Akkapı Mahallesi'nde binlerce kişinin katılımı ile protesto edildi. Mitinge katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Hristiyan, Sünni, Alevi fark etmeksizin, ülkemizde ve dünyanın neresinde olursa olsun ezilmişin yanında yer almaya devam edeceğiz. Suriye'deki katliam durdurulmalıdır. Bir tek canın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz kalmadı" dedi.

Adana Akkapı Mahallesi'nde Suriye'de yaşanan Alevi ve Nusayrilere yönelik saldırılar protesto edildi. Protestoya katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında "Açın güvelik koridorunu gelsinler" diyen Şevkin, şunları kaydetti:

"Resmen bir soykırım yaşatılıyor"

"Her renkten, her ırktan, canlar kardeşlerim; hepiniz hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim ben biraz süreçten bahsetmek isterim doğrusu. 8 Aralık'ta HTŞ'nin iktidara ilk geldiği andan itibaren hemen Dışişleri Bakanı'yla ve İçişleri Bakanı'yla görüşmeler gerçekleştirdik. Burada olabilecek herhangi bir katliama karşı o insanların yaşam güvencelerinin sağlanmasına ilişkin mutlaka önlem alınması gerekliliği ve emeklilik haklarından yoksun edinmiş, maaşları kesilmiş hatta ot yemeye mahkum edilmiş oradaki kardeşlerimizin bir insani koridorla en azından ayni ve nakdi yardımlarla desteklenmesine ilişkin taleplerimizi bildirdik. Orada meydana gelen olaylardan bahsettiğimizde gerek İçişleri Bakanı gerek Dışişleri Bakanı bize dediler ki 'Bunlar münferit olaylar'. Arkadaşlar son 4 gündür yaşananlar ne insanlığın kabul edebileceği ne de vicdanların kabul edebileceği ne de izlenebilecek görüntüler.. Resmen bir soykırım yaşatılıyor. Kanaat önderleriyle görüşmeler yaptık. İsimlerini verdik bu koridor bir türlü hayata geçmedi.

"Hepimiz itidalli olmak zorundayız arkadaşlar"

Burada bir oyun oynanıyor. Ortadoğu'da enerji savaşları nedeniyle kardeşi kardeşe katlettiriyorlar. Yapılmak istenilen Alevi-Sunni çatışması yaratmak ve bu bölgede belki de iç savaş yaratmak. hepimiz itidalli olmak zorundayız arkadaşlar. Tepkimizi her alanda göstereceğiz. Uluslararası güçleri göreve davet edeceğiz. Her türlü Birleşmiş Milletleri, uluslararası insan hakları kuruluşlarını ve insani koridor açılıncaya kadar bu tepkilerimizi elbette göstereceğiz. Ama asla provakasyona gelmeyeceğiz. Bu oyuna düşmeyeceğiz. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Çerkez'i, Hristiyan'ı her dünya görüşünden insanın, her ezilmişin yanında nasıl beraber olduysak olmayı sürdüreceğiz. Devam edeceğiz. Bin 200'ün üzerinde orada canımız katledilmiş vaziyette. Bir tek kişinin daha burnunun kanamasına tahammülümüz yok artık. Açın güvenlik koridorunu diyorum."