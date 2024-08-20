Alevlerin arasında ölümle burun buruna gelen ateş savaşçısı o anları anlattı Şefini ölüme terk etmedi: 'Biz öldük' dedim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alevlerin arasında ölümle burun buruna gelen ateş savaşçısı o anları anlattı Şefini ölüme terk etmedi: 'Biz öldük' dedim

Bolu tarihinin en büyük orman yangınına müdahale eden ateş savaşçısı, şefini ölüme terk etmeyerek yaşadığı anları anlattı. Mustafa Nazlı, vicdanının el vermediğini ve şefini bırakamayacağını söyledi.

20.08.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alevlerin arasında ölümle burun buruna gelen ateş savaşçısı o anları anlattı

Şefini ölüme terk etmedi: "'Biz öldük' dedim"

BOLU - Bolu tarihinin en büyük orman yangınına müdahale eden ekiplerin rüzgarın ters esmesiyle alevlerin arasında kalan ateş savaşçısı o anları anlattı. Şefinin geride kaldığını ve onun için döndüğünü ifade eden Mustafa Nazlı, "Şefim, 'Beni bırak, kendi canını kurtar' dedi ancak vicdanım el vermedi. Şefimi orada bırakamazdım, bıraksam ömür boyu vicdan azabı çekecektim" diye konuştu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 72 saat sonra söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahalenin 2'ncü gününde Mengen Orman İşletme personellerinden 4 kişi, rüzgarın tersten esmesiyle çevrelerini saran alevlerin arasında kaldı. Alevler ile aralarında 5 metre olan personeller alandan uzaklaşmaya başladı. Dik yamaçtan daha fazla kaçamayan işletme şefi, 'Beni bırakın, siz devam edin' demesine rağmen ateş savaşçılarından Mustafa Nazlı, geriye dönerek şefini yalnız bırakmadı. O anları İHA'ya anlatan orman personeli Mustafa Nazlı, "Ömrümde öyle bir şey görmedim, Allah bir daha göstermesin" dedi.

"Saniyeler içinde yangın metrelerce ilerledi"

Yaşananları anlatan orman personeli Mustafa Nazlı, "Yangının ortasında kaldığımız alan çok dik araziydi. Arazinin yapısı kayaydı. Bastığımız yer kayıyordu. Şefimizle beraber yangını söndüre söndüre 500-600 metre aşağıya indik. Az daha ilerlediğimizde alevler harlanmaya başladı. Hortum istedik ancak gelmedi. Şefimiz telsizden helikopterden bulunduğumuz yere sorti yapmasını istedi. Sorti de gelmedi. Bu sefer ateş harlandı. Saniyeler içinde yangın metrelerce ilerledi. 50 metre yukarımızda olan müdür yardımcımız, 'Kaçın' diye bağırmaya başladı. Herkesin koştuğunu gördüm, hemen depar attım herkesi geçtim" diye konuştu.

"Şefim, 'Kendi canını kurtar' dedi, kabul etmedim"

Şefinin geride kaldığını söyleyen Nazlı, "Zaten ondan önceki günden dolayı yorgunduk. Alevler L şeklinde etrafımızı sardı, kaçacağımız taraf kapandı. Şefim, 'Ben gelemiyorum. Gelemeyeceğim, beni bırak git. Kendi canını kurtar' dedi. Kabul etmedim ve arkadaşlara seslendim ancak herkes kendi dersine düşmüştü, duymadılar. Şefimin koluna girerek dik yamaçta koşmaya başladık ancak çok yorulduk, ciğerimiz şişti. Her yer duman altı oldu. Her taraf yandı, kaçacak bir taraf kalmadı. Şefime, 'Herhalde biz burada yanacağız. Biz öldük' dedim. Çünkü kaçma şansımız yok. Dereye insek, dere yanıyor. Yukarı çıksan ateş önümüze geçti. 'Bittik' dedim. Çünkü alevler çok yüksekti" şeklinde konuştu.

"Şefimi orada bırakamazdım, bıraksam ömür boyu vicdan azabı çekecektim"

Rüzgarın dersten esmesiyle yolun biraz açıldığını söyleyen Nazlı, "25 dakikada yukarı çıkabildik. Çaprazdan alevlerin etrafından dolanarak çıktık. Gözlerimiz doldu, şefim; 'Sen olmasan orada kalmıştı' dedi. Şefimi orada bırakamazdım, bıraksam ömür boyu vicdan azabı çekecektim. Oradaki alevleri ve yaşadığımız durumu anlatmam tarifsiz bir durum. Şu an bile olayı anlatırken o anı yaşıyormuşum gibi hissettim. Titriyorum, kalbim atışı yükseldi. Binlerce hayvan telef oldu. Bir tane tavşan kurtarmak bana nasip oldu. İnsanlar orman yanınca sadece ağaçların ve örtülerin yandığını zannediyor ama binlerce hayvan telef oluyor. Hepsinin yuvaları yanıyor. Bolu tarihinin en büyük yangınıydı, çok büyüktü. Ömrümüzde öyle bir şey görmedik. Allah da bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bolu, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevlerin arasında ölümle burun buruna gelen ateş savaşçısı o anları anlattı Şefini ölüme terk etmedi: 'Biz öldük' dedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:52:58. #1.12#
SON DAKİKA: Alevlerin arasında ölümle burun buruna gelen ateş savaşçısı o anları anlattı Şefini ölüme terk etmedi: 'Biz öldük' dedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement