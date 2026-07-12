Ali Artun Yeniden DSP Diyarbakır İl Başkanı - Son Dakika
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Ali Artun Yeniden DSP Diyarbakır İl Başkanı

12.07.2026 15:44
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DSP Diyarbakır İl Başkanlığı kongresinde Ali Artun yeniden başkan seçildi. Yeni dönemde daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Diyarbakır İl Başkanlığı olağan kongresinde mevcut başkan Ali Artun, yeniden başkanlığa seçildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki parti binasında düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ali Artun, yeniden il başkanlığına seçildi.

Burada konuşan Artun, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, insanı merkeze alan bir siyasi anlayışı temsil ettiklerini söyledi.

"Bizim görevimiz sadece eleştirmek değil, çözüm üretmek ve halkımıza güven veren bir siyaset ortaya koymaktır." diyen Artun, şöyle devam etti:

"Kapısını çalmadığımız ev, dinlemediğimiz insan kalmayacak, çünkü biz gücünü halktan alan, halk için siyaset yapan bir siyasi partiyiz. Partimizi büyütmek ve ülkemize hizmet etmek için çalışıyor, bu vesileyle partimize yıllardır emek veren tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok dinleyeceğiz. Umudu büyütecek, dayanışmayı güçlendirecek, demokratik sol anlayışı yeniden toplumun ve ülkenin sesi haline getireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Artun Yeniden DSP Diyarbakır İl Başkanı - Son Dakika

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