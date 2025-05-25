Ali Asaf'ın Hayali Sancaktepe'de Gerçek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ali Asaf'ın Hayali Sancaktepe'de Gerçek Oldu

25.05.2025 18:22  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe’de binlerce kişi kansere karşı verdiği mücadelede başarı sağlayan Ali Asaf için bir araya geldi. Kansere karşı verdiği zorlu mücadeleyi başarıyla tamamlayan küçük Ali Asaf’ın en büyük hayali olan balon uçurmak, Sancaktepe’de düzenlenen anlamlı bir etkinlikle gerçeğe dönüştü. Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen Balon ve Uçurtma Şenliği, Cumhuriyet Meydanı’nda çok sayıda kişinin katılımıyla adeta bir umut şölenine dönüştü.

(İSTANBUL) Sancaktepe'de binlerce kişi kansere karşı verdiği mücadelede başarı sağlayan Ali Asaf için bir araya geldi. Kansere karşı verdiği zorlu mücadeleyi başarıyla tamamlayan küçük Ali Asaf'ın en büyük hayali olan balon uçurmak, Sancaktepe'de düzenlenen anlamlı bir etkinlikle gerçeğe dönüştü. Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen Balon ve Uçurtma Şenliği, Cumhuriyet Meydanı'nda çok sayıda kişinin katılımıyla adeta bir umut şölenine dönüştü.

Ali Asaf'ın babası Samet Demir, sosyal medyada yaptığı çağrı kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak geniş bir dayanışma ruhu oluşturdu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ali Asaf ve ailesini etkinliğe davet etti. Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da yer aldı.

Sancaktepe'de duygusal anlar

Güzel havanın da etkisiyle Cumhuriyet Meydanı, renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce vatandaş ellerinde balonlarla etkinlik alanını doldururken, küçük Ali Asaf, babasıyla birlikte sahneye çıkarak en büyük hayalini gerçekleştirdi ve balonunu gökyüzüne bıraktı. Bu duygusal anlarda ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinliğe yeni evli bir çift de gelinlik ve damatlıklarıyla katılarak Ali Asaf'ın mutluluğuna ortak oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergileyerek küçük Ali Asaf için gökyüzünü binlerce balonla renklendirdi.

"Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz"

Buluşmada söz alan baba Samet Demir, "Öncelikle videonun bu kadar etkileşim alacağını hiç tahmin etmemiştim. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Şehir dışından kutlayanlar var. Bu balonlar sadece Ali Asaf için değil, hastanede yatan diğer hastalar için de inşallah umut olur. Rabb'im hepsine şifa versin. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ilk önce Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Başkan'a, sonra tüm gelen misafirlerimize, LÖSEV'e çok teşekkür etmek istiyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim" derken, anne Esra Demir de, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın bu kadar kalabalık gerçekten bizi çok heyecanlandırdı ve çok duygulandırdı. Umut her zaman var. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz. Gelen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun" dedi.

"En güzel örneği yaşattınız"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek "Ali Asafımzın babası sevgili Samet kardeşimin çağrısına kulak verip buraya İstanbul'un dört bir yanından gelen herkese teşekkür ediyorum. Burada bulunmakla kendisi küçük yüreği büyük Ali Asaf ve sevgili ailene her zaman mutlu olacakları unutamayacakları bir anı yaşattınız. Burada Sancaktepe Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak bir millet, bir toplum olabilmenin en güzel örneğini yaşattınız. Bugün Sancaktepe bir başka güzel bu dayanışma ruhu her anlamda devam etmeli. Ali Asaf gibi illet hastalıkla uğraşan herkese Allah'tan acil şifalar diliyorum ve bu hastalıkla mücadele edenlerin dayanışmasına tüm var gücümüzle destek vereceğimizi belirtiyor tekrardan katılımlarınızdan be bu unutulmaz anı yaşattığınızdan ötürü hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Çocukların yüzü hep gülsün"

Buluşmada konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan da şunları söyledi:

"Değerli İstanbullular, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte balonlarımızı minik Ali Asaf için uçuracağız. Minik dediğime bakmayın Ali Asaf çok güçlü. Hastalığını da bu gücüyle yendi. Her şeyden önce ben de üç evlat babasıyım. Kendimden önce onları düşünürüm. Onların kılına zarar gelse benim içim yanar. Onlar iyi ve mutlu olduğunda ise dünya şenlenir. Başka bir hal alır. Tam bu nedenle Samet kardeşimi çok iyi anlıyorum. Ali Asaf'ın iyileşmesiyle eminim ki o da dünyaya bir kez daha geldi. ve sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Bizim çok kimsemiz yok diye. Yanıldın Samet kardeşim. Bak burada ne kadar çoğuz. Senin kocaman bir ailen var. Ali Asaf'ın abileri, ablaları, teyzeleri, amcaları var. Bu büyük aile evladımız Ali Asaf için balonları birazdan gökyüzüne uçuracak. Gökyüzünü Ali Asaf için rengarenk yapacağız. Onu ve tüm çocuklarımızı koruyup kollayacağız. Allah tüm çocuklarımızı, bütün musibetlerden korusun. Böylesi güzel bir organizasyon için Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Alper Yeğin'e özellikle teşekkür ediyorum. Çocukların yüzü hep gülsün. Onlar iyi olsun diyorum. Asla İstanbul'da Sancaktepe'de çocuklar yalnız değildir. Biz onların yanındayız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum"

Etkinlik sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Katılımcılar, halkın böyle anlamlı bir amaç etrafında birleşmesinin umut verici olduğunu belirtirken, Ali Asaf'ın ailesi de oğullarını mutlu eden herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Sancaktepe Belediye, Cumhuriyet Meydanı, Uçurtma Şenliği, Sancaktepe, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Asaf'ın Hayali Sancaktepe'de Gerçek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Turistler gelmez oldu Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Haiti’de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14’ünün başı kesildi Haiti'de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14'ünün başı kesildi
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
Türkiye’nin en iyi kebabı hangi ilimizde Tartışma yeniden alevlendi Türkiye'nin en iyi kebabı hangi ilimizde! Tartışma yeniden alevlendi
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Türk devletleri için stratejik bir adım daha 35 yıllık hayal gerçek oluyor Türk devletleri için stratejik bir adım daha! 35 yıllık hayal gerçek oluyor
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Balık yerine angus kıyıya vurdu Balık yerine angus kıyıya vurdu
Yunan basını faturayı Ergin Ataman’a kesti Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti

15:41
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
15:29
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
14:21
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
13:43
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
11:36
Polise verdiği kamera kayıtlarından sonra 10 kez silahlı saldırıya uğradı
Polise verdiği kamera kayıtlarından sonra 10 kez silahlı saldırıya uğradı
11:31
İlahiyatçı Kutluay’dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır
11:17
Kayıp gencin cesedi 43 gün sonra toprak altından çıktı Kan donduran detaylar
Kayıp gencin cesedi 43 gün sonra toprak altından çıktı! Kan donduran detaylar
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
11:00
Ne ağırlığına ne de fiyatına kimse inanamıyor Türkiye’nin en büyüklerinden
Ne ağırlığına ne de fiyatına kimse inanamıyor! Türkiye'nin en büyüklerinden
10:59
Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu
Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu
10:40
İşte İstanbul’da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler
İşte İstanbul'da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler
10:31
Koca tır, TOGG’a arkadan çarptı her gören aynı yorumu yaptı
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 19:08:52. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Asaf'ın Hayali Sancaktepe'de Gerçek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.