Ali Asaf'ın Hayali Sancaktepe'de Gerçek Oldu

(İSTANBUL) Sancaktepe'de binlerce kişi kansere karşı verdiği mücadelede başarı sağlayan Ali Asaf için bir araya geldi. Kansere karşı verdiği zorlu mücadeleyi başarıyla tamamlayan küçük Ali Asaf'ın en büyük hayali olan balon uçurmak, Sancaktepe'de düzenlenen anlamlı bir etkinlikle gerçeğe dönüştü. Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen Balon ve Uçurtma Şenliği, Cumhuriyet Meydanı'nda çok sayıda kişinin katılımıyla adeta bir umut şölenine dönüştü.

Ali Asaf'ın babası Samet Demir, sosyal medyada yaptığı çağrı kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak geniş bir dayanışma ruhu oluşturdu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ali Asaf ve ailesini etkinliğe davet etti. Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da yer aldı.

Sancaktepe'de duygusal anlar

Güzel havanın da etkisiyle Cumhuriyet Meydanı, renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce vatandaş ellerinde balonlarla etkinlik alanını doldururken, küçük Ali Asaf, babasıyla birlikte sahneye çıkarak en büyük hayalini gerçekleştirdi ve balonunu gökyüzüne bıraktı. Bu duygusal anlarda ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinliğe yeni evli bir çift de gelinlik ve damatlıklarıyla katılarak Ali Asaf'ın mutluluğuna ortak oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergileyerek küçük Ali Asaf için gökyüzünü binlerce balonla renklendirdi.

"Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz"

Buluşmada söz alan baba Samet Demir, "Öncelikle videonun bu kadar etkileşim alacağını hiç tahmin etmemiştim. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Şehir dışından kutlayanlar var. Bu balonlar sadece Ali Asaf için değil, hastanede yatan diğer hastalar için de inşallah umut olur. Rabb'im hepsine şifa versin. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ilk önce Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Başkan'a, sonra tüm gelen misafirlerimize, LÖSEV'e çok teşekkür etmek istiyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim" derken, anne Esra Demir de, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın bu kadar kalabalık gerçekten bizi çok heyecanlandırdı ve çok duygulandırdı. Umut her zaman var. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz. Gelen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun" dedi.

"En güzel örneği yaşattınız"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek "Ali Asafımzın babası sevgili Samet kardeşimin çağrısına kulak verip buraya İstanbul'un dört bir yanından gelen herkese teşekkür ediyorum. Burada bulunmakla kendisi küçük yüreği büyük Ali Asaf ve sevgili ailene her zaman mutlu olacakları unutamayacakları bir anı yaşattınız. Burada Sancaktepe Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak bir millet, bir toplum olabilmenin en güzel örneğini yaşattınız. Bugün Sancaktepe bir başka güzel bu dayanışma ruhu her anlamda devam etmeli. Ali Asaf gibi illet hastalıkla uğraşan herkese Allah'tan acil şifalar diliyorum ve bu hastalıkla mücadele edenlerin dayanışmasına tüm var gücümüzle destek vereceğimizi belirtiyor tekrardan katılımlarınızdan be bu unutulmaz anı yaşattığınızdan ötürü hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Çocukların yüzü hep gülsün"

Buluşmada konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan da şunları söyledi:

"Değerli İstanbullular, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte balonlarımızı minik Ali Asaf için uçuracağız. Minik dediğime bakmayın Ali Asaf çok güçlü. Hastalığını da bu gücüyle yendi. Her şeyden önce ben de üç evlat babasıyım. Kendimden önce onları düşünürüm. Onların kılına zarar gelse benim içim yanar. Onlar iyi ve mutlu olduğunda ise dünya şenlenir. Başka bir hal alır. Tam bu nedenle Samet kardeşimi çok iyi anlıyorum. Ali Asaf'ın iyileşmesiyle eminim ki o da dünyaya bir kez daha geldi. ve sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Bizim çok kimsemiz yok diye. Yanıldın Samet kardeşim. Bak burada ne kadar çoğuz. Senin kocaman bir ailen var. Ali Asaf'ın abileri, ablaları, teyzeleri, amcaları var. Bu büyük aile evladımız Ali Asaf için balonları birazdan gökyüzüne uçuracak. Gökyüzünü Ali Asaf için rengarenk yapacağız. Onu ve tüm çocuklarımızı koruyup kollayacağız. Allah tüm çocuklarımızı, bütün musibetlerden korusun. Böylesi güzel bir organizasyon için Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Alper Yeğin'e özellikle teşekkür ediyorum. Çocukların yüzü hep gülsün. Onlar iyi olsun diyorum. Asla İstanbul'da Sancaktepe'de çocuklar yalnız değildir. Biz onların yanındayız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum"

Etkinlik sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Katılımcılar, halkın böyle anlamlı bir amaç etrafında birleşmesinin umut verici olduğunu belirtirken, Ali Asaf'ın ailesi de oğullarını mutlu eden herkese teşekkür etti.