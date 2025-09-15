Ali Babacan'dan Milli Takıma Tebrik

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Teşekkürler 12 Dev Adam. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.
