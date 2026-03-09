Ali Babacan'dan Yerel Seçim Açıklaması - Son Dakika
Ali Babacan'dan Yerel Seçim Açıklaması

09.03.2026 14:13
Babacan, 2029 yerel seçimlerinin erken yapılabileceğini ve ekonomide çöküş uyarısı yaptı.

(BURSA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2029'daki yerel seçimlerin erken yapılabileceğini belirterek, "Kış bitmemiş olduğu için yerel seçim kampanyaları zor şartlarda yürütülüyor. Yerel seçimlerin mart yerine sonbaharda, örneğin kasımda yapılması için Anayasa değişikliği önerisi gelebilir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da Olay Medya Grubu'na değerlendirmelerde bulundu. Babacan, ekonomideki kötü gidişata işaret ederek, "çöküş" yaşanabileceğini vurguladı. Hükümeti önlem almaya çağıran Babacan, "9 bin 900 fabrika kapanmış. 200 bin kişi işsiz kalmış. Eğer bugünden tedbir alınmazsa 3-5 yıl sonra Türkiye ekonomisinde büyük bir çöküş olabilir" diye konuştu.

Babacan, Anayasa'ya göre beş yılda bir yapılan ve tarihi 2029 Mart olan yerel seçimlerin öne alınabileceğini ifade etti. Buna gerekçe olarak mevsim şartlarını gösteren Babacan, "Kış bitmemiş olduğu için yerel seçim kampanyaları zor şartlarda yürütülüyor. Yerel seçimlerin mart yerine sonbaharda, örneğin kasımda yapılması için Anayasa değişikliği önerisi gelebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
