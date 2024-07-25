Ali Babacan, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına tepki gösterdi

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına tepki gösterdi. Babacan, "Netanyahu bir savaş suçlusu ve Kongre'de alkışlanması utanç verici" dedi.

Ali Babacan, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitap etmesine tepki gösterdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu görüntü, destekçilerinin peşini nesiller boyunca bırakmayacak" dedi.

Babacan'ın açıklaması şöyle:

"Sadece ABD için değil, insanlık için de kara bir gün. Netanyahu bir savaş suçlusu ve Kongre'de alkışlanması utanç verici. Bu görüntü, destekçilerinin peşini nesiller boyunca bırakmayacak. Ben, Filistinlileri ve insanlığı savunan protestoların yanındayım."