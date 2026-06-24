Ali Bahar'ın Ölüm Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
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Ali Bahar'ın Ölüm Davasında Yeni Gelişme

Ali Bahar\'ın Ölüm Davasında Yeni Gelişme
24.06.2026 18:24
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Duruşmada eşi, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin şüphelerini ve sanıkların adli kontrolü istemediğini belirtti.

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın (55) tekne kazasında ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında eşi Şebnem Bahar, "Şahsi kanaatim, Ali Bahar'ın tartışma sırasında yaşanan itiş kakış sonucu denize düştüğü yönündedir. Olayın sanıkların anlattığı şekilde gerçekleştiğine inanmıyorum" dedi. Bahar sanıklardan Y.C.Ç.'nin adli kontrol talebinin kaldırılmasını istemediğini belirterek, "Yurt dışına kaçacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı beraberinde M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile birlikte kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren 3 kişi, sabah marinaya dönmek üzere hareket etti. İddiaya göre; Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir minderin denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç., durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırladı. Ali Bahar'ın vücudunda 2.55 promil alkol ve anestezik ilaç lidokain maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi. Kemer 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde de M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan kamu davası açıldı. Mahkeme, eylemin 'Kasten öldürme' suçunu oluşturabileceği ihtimali ve bu suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle görevsizlik kararı vererek dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Bunun üzerine Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Tutuksuz yargılanan M.S.Ç. duruşmada bulunurken, sanık Y.C.Ç. ise ikametinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olması nedeniyle SEGBİS ile bağlandı. İlk celsede istenen İstanbul Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi raporu ve olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtlarının beklendiği belirtildi.

'İNANMIYORUM'

Duruşmada taleplerini dile getiren Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, "Sanık Y.C.Ç.'nin adli kontrol talebinin kaldırılmasını istemiyorum, yurt dışına kaçacağını düşünüyorum. Şahıs, bu olay yaşandıktan sonra Bodrum'a gitti, sağlık işlemlerinin hangi hastanede gerçekleştirildiğini öğrenmek istiyoruz, genelde Antalya'da olduğunu, şahsi kişisel işlerini burada yaptırdığını biliyoruz. Ayrıca sanığın teknede madde kullandığını öğrendik, arkadaşlarına söylemiş. Madde kullanımının ardından taşkın hareketler sergilenebileceğini düşünüyoruz. Şahsi kanaatim, Ali Bahar'ın tartışma sırasında yaşanan itiş kakış sonucu denize düştüğü yönündedir. Olayın sanıkların anlattığı şekilde gerçekleştiğine inanmıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Ali Bahar, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Bahar'ın Ölüm Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika

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