Ali Çelik İftar Programında Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Çelik İftar Programında Veda Etti

Ali Çelik İftar Programında Veda Etti
22.02.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, iftar programında duygusal bir veda konuşması yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iftar programında kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikçe öğretmenevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İftarın ardından konuşan Çelik, kentten güzel duygularla ayrılacağını söyledi.

Hayatta herkesin bir görevi olduğunu ifade eden Çelik, 7 yaşında başladığı ilk işinde sabah kahvehaneyi açarak ocağın altını yaktığını anlattı.

Hayat yolculuğu boyunca alın teriyle birçok farklı görev üstlendiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"En son bu görevi yapıyoruz. Al bayrak altında insanımıza hizmet etme anlayışıyla bir araya geldiğim siz değerli dostlarıma, mesai arkadaşlarıma ve yol yürüdüğüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Burada herkeste şunu gördüm. Kentimizdeki birçok sorunu çözme iradesini sahada hep birlikte ortaya koyduk. Bunun çaba ve gayreti dışında hiçbir hedefimiz olmadı. Hayatta ulaşabileceğimiz en iyi yer iyi insan olmaktır. Rab'bim hepimize iyi insan olmayı nasip etsin. Burası iyi insanların memleketi. Hepimizin bu iyiliği büyütmesi lazım. Yaşattığınız her türlü iyilik için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bende bir hak varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal ediniz."

Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ise mesleki anlamda Çelik'ten çok şey öğrendiklerini belirterek, sağladığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya'da Çelik'e kentte yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, doğruluk, adalet ve güvenilirliğin her şeyden önemli olduğunu, Çelik'in görev süresi boyunca bu ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

Çelik'in katılımcılarla vedalaştığı programa, Yüksekova 3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, kadın kooperatiflerinin yöneticileri ile kanaat önderleri de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Çelik, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Çelik İftar Programında Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:25:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Çelik İftar Programında Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.