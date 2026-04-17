Eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer Anıldı... Hüseyin Can Güner: "Ali Dinçer'i Sadece Anmak Yetmez, Anlamak Gerekir"

CHP'den 1977-1980 yılları arasında Ankara Belediye Başkanlığı yapan Ali Dinçer, ölümünün 19. yılında Karşıyaka'daki mezarı başında anıldı. Anmaya, Dinçer'in kardeşi Adnan Dinçer, yakınları, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, çalışma arkadaşları ve dostları katıldı. Anma töreninde dualar okunurken, Dinçer'in mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Dinçer'i anma töreninde konuşan Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Dinçer'i aramızdan ayrılışının 19'uncu yılında anıyoruz. Sadece anmak yetmez, anlamak gerekir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Ali Dinçer'i anlamak için Ankara Metrosu'nun temellerine inmek gerekir. Kooperatifleşmenin çok iyi örneklerin Batıkent'in temellerine gitmek gerekir. Halkekmek'e gitmek gerekir. Ulaşımda, sosyal belediyecilikte, halkçı belediyecilikte o dönemin koşullarında verilmiş pek çok güzel örneğin nasıl gerçekleştiğine gitmek gerekir."

Ali Dinçer, genç bir belediye başkanı olarak Ankara'yı yönetmişti. Ondan daha genç yaşta seçilmiş bir belediye başkanı olarak işimizin ondan daha zor olduğunun da farkındayım. Maalesef bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmiyor. Ama nasıl bugün buraya onu anmak için buraya gelen sanatçı, bürokratlar, dostları, arkadaşları varsa biz de inanıyoruz ki arkamızda bu ülkenin aydınlık insanları var. Yalnızca siyasiler olarak değil, milletçe hep birlikte başaracağımıza ve anmaya bir sonraki gelişimizde daha güzel bir Türkiye'nin müjdesini başta Ali Dinçer olmak üzere burada ve pek çok başka kabristanda ziyaretine gittiğimiz büyüklerimizin başında onlara bu müjdeyi vereceğimize de inanıyorum. Aile büyüklerine, tüm aydınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."