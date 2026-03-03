Ali Hamaney İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor

(ANKARA) - İran medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu öldürülen İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney için cenaze töreni Tahran'daki İmam Humeyni Salonu'nda düzenlenecek. Hamaney'in naaşı memleketi olan ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed'de defnedilecek.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu 28 Şubat'ta hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in cenaze törenleri, veda etkinlikleri ve defin düzenlemeleri belli oldu. Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, yas ve veda törenleri yarın günü başlayacak ve Cuma gününe kadar devam edecek. Haberde, ana töreninin Tahran'daki İmam Humeyni Salonu'nda düzenleneceğini, Hamaney'in cenazesinin ise kuzeydoğudaki Meşhed şehrinde defnedileceğini bildirdi.