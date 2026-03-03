Ali Hamaney İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Hamaney İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor

03.03.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni Tahran'da, defni ise Meşhed'de gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - İran medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu öldürülen İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney için cenaze töreni Tahran'daki İmam Humeyni Salonu'nda düzenlenecek. Hamaney'in naaşı memleketi olan ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed'de defnedilecek.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu 28 Şubat'ta hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in cenaze törenleri, veda etkinlikleri ve defin düzenlemeleri belli oldu. Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, yas ve veda törenleri yarın günü başlayacak ve Cuma gününe kadar devam edecek. Haberde, ana töreninin Tahran'daki İmam Humeyni Salonu'nda düzenleneceğini, Hamaney'in cenazesinin ise kuzeydoğudaki Meşhed şehrinde defnedileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Ali Hamaney, Orta Doğu, Tahran, Meşhed, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Hamaney İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 00:10:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Ali Hamaney İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.