Ali Haydar Öztürk Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ali Haydar Öztürk Toprağa Verildi

Ali Haydar Öztürk Toprağa Verildi

Araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk, Aydın'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

07.10.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vefat eden araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk'ün cenazesi, Aydın'ın Efeler ilçesinde toprağa verildi.

Necip Fazıl Kısakürek'in en yakın dava arkadaşlarından, Milli Görüş hareketinin kurucu isimlerinden Ali Haydar Öztürk için Külliye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Öztürk'ün naaşı, Safiye Sultan Türbesi'nin yanına defnedildi.

Cenaze törenine Öztürk'ün eşi Gülgün, çocukları Mintaha Neslihan, Usame ve Bilal Öztürk, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve vatandaşlar katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Gülgün Öztürk, "Haydar Bey çok özel bir insandı. O benim hayatıma girdiği günden beri bir amanın elindeki asası gibiydi. Kendisi büyüklerini sadece anmakla yetinmedi, onların ahlakını kendine ahlak edinen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ölmeden 3 gün önce dediği bir şey vardı, 'beni soranlara hakkımı helal ettiğimi söyle' dedi. 'Bütün İslam alemine hakkımı helal ediyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Ali Haydar Öztürk, dün tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 93 yaşında vefat etmişti.

Büyük Doğu dergisinin çıkmasına katkıları oldu

Öztürk, 1931'de Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa Lisesi ve Teknik Okul'dan mezun olan yazar bir süre ticaretle uğraştı. Çeşitli firmalarda müşavirlik yaptı ve yönetim kurulu başkanlığında bulundu.

Lise yıllarında "Büyük Doğu" dergisinden etkilenerek, İstanbul'a Necip Fazıl Kısakürek'in yanına gelen Öztürk, Kısakürek'in farklı dönemlerde yayımladığı "Büyük Doğu" dergisinin çıkmasına katkıda bulundu.

Bir süre ABD'de bulunan Öztürk, 1968'den itibaren çeşitli şehirlerde konferanslar verdi. Uzun süre İstanbul ve Ankara'da kaldıktan sonra 1997'de Aydın'a yerleşen Ali Haydar Öztürk, Aydın'da 2003'ten sonra "Kültür ve Sanatta Aydın" ve "İdare" dergilerinin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile Menderes Yüksek Öğretim ve Bilim Vakfı kurucuları arasında yer alan Öztürk, ayrıca Mehmet Akif Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Aydınlar Ocağı üyesiydi.

Milli Nizam ve Milli Selamet partilerinin de İzmir bölge kurucularından olan Öztürk, 1973 ve 1977 seçimlerinde Muğla ve Aydın'dan milletvekili adayı oldu. Yine aynı yıllarda Komünizmle Mücadele Derneğinin genel sekreterliği görevini yürüttü.

Öztürk'ün yazıları "Bugün", "Mücadele", "Milli Gazete" ve "Yeni Şafak" gazetelerinde, kendisinin çıkardığı "Türk Ruhu" dergisinin yanı sıra "Hilal", "Tohum" ve "Tek Yol" dergilerinde okurla buluştu.

"Türk Ruhu" dergisi

Türk yazı hayatında önemli yere sahip olan "Türk Ruhu" dergisi, Ali Haydar Öztürk tarafından 15 Aralık 1957'de İstanbul'da çıkarılmaya başlandı.

Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Abamor'un üstlendiği dergi, ilk iki sayıda 15 günlük, üçüncü sayıdan itibaren haftalık olarak yayımlandı. Siyasi, edebi, içtimai, dini, sanat ve kültür dergisi olan Türk Ruhu, toplamda 14 sayı olarak çıktı.

Dergi ilk sayısından itibaren Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Dr. Cahit Tanyol, İsmail Hami Danişmend, Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, Ord. Prof. Dr. Mustafa İnan, Münevver Ayaşlı, Dr. Nurettin Topçu ve Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver gibi dönemin önemli isimlerini kadrosunda barındırmayı başardı.

Öztürk, derginin ilk sayısında, "Davet" başlıklı sayfada, şu ifadeleri kaleme almıştı:

"Milli idealimizi kurmak için 7'den 70'e manavdan en üstün ilim adamına kadar, herkesi feragat ve fedakarlıkla el birliğine davet ediyoruz. Açılan feza devrinde saniyeleri kıskanarak Türk ruhunu bulmak ve asrın en mütekamil ilim ve sistemiyle teçhiz ederek, gerçek şahsiyetimizi çıkarmalıyız. Yıllar yılı geri kaldığımız ilim kervanına iman ve milli idealimizden aldığımız sonsuz yapıcı bir aşkla yetişmek, madde ile mana sahilini ilmin pırlanta köprüsü ile birbirine bağlamak zorundayız. Bu köprü en üstün ruh planında inşa edildiği gün, Türk Ruhu gerçek şahsiyetini bütün ihtişamıyla kazanacaktır."

Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Ali Haydar Öztürk, Kültür Sanat, Edebiyat, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Haydar Öztürk Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 21:04:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Haydar Öztürk Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.