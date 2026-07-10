Ali İsmail Korkmaz 13. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Ali İsmail Korkmaz 13. Yılında Anıldı

10.07.2026 12:34
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Kamu-İş, Ali İsmail Korkmaz'ı 13. ölüm yıl dönümünde anarak baskılara karşı özgürlük vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Birleşik Kamu İş Kolu Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-İş), Ali İsmail Korkmaz'ı öldürülmesinin 13'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda andı. Sendikanın mesajında, "Zaman geçiyor, acımız dinmiyor ama sözümüz eksilmiyor: Baskıya ve haksızlığa karşı Ali İsmail'in düşlerindeki o özgür dünyayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aramızdan koparılışının yıl dönümünde sevgi, saygı ve dinmeyen bir özlemle anıyoruz" denildi.

Kamu-İş, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve eli sopalı kişiler tarafından saldırıya uğradıktan sonra ölen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 13'üncü ölüm yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

Sendikanın anma mesajında, "Düşlerindeki özgür dünyayı kurma sözümüz var. Gezi Direnişi'nin en genç, en umut dolu fidanlarından biriydi Ali İsmail Korkmaz. Karanlığa karşı kurduğu güzel hayalleri, adalete olan inancı ve hafızalarımıza kazınan o temiz gülüşüyle tam 13 yıldır kalbimizde yaşıyor. Zaman geçiyor, acımız dinmiyor ama sözümüz eksilmiyor: Baskıya ve haksızlığa karşı Ali İsmail'in düşlerindeki o özgür dünyayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aramızdan koparılışının yıl dönümünde sevgi, saygı ve dinmeyen bir özlemle anıyoruz. O hep 19 yaşında... Unutmadık, unutturmayacağız" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali İsmail Korkmaz 13. Yılında Anıldı - Son Dakika

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