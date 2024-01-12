Ali Kırca\'ya ait \'Mandalina\' isimli tekne kurtarıldı

Haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olan 19 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki 'Mandalina' adlı yelkenli, ahşap tekne, henüz belirlenemeyen nedenle bağlı bulunduğu Fethiye Şehir Merkezi'ndeki günübirlik teknelerin bulunduğu alanda su almaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, tekneye dolan suyu denize tahliye ederek, batmaktan kurtardı.

Daha önce İstanbul'da birçok filmde kullanılan 'Mandalina' isimli teknenin bir süredir Fethiye Körfezi'nde olduğu ancak sahibi Ali Kırca'nın teknede olmadığı öğrenildi.