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Ali Kırca'ya ait 'Mandalina' isimli tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Ali Kırca'ya ait 'Mandalina' isimli tekne kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan 'Mandalina' adlı tekne, Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Fethiye Şehir Merkezi'ndeki günübirlik teknelerin bulunduğu alanda su almaya başlamıştı.

Ali Kırca\'ya ait \'Mandalina\' isimli tekne kurtarıldı
12.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:31
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bağlı olan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait 'Mandalina' isimli tekne Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olan 19 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki 'Mandalina' adlı yelkenli, ahşap tekne, henüz belirlenemeyen nedenle bağlı bulunduğu Fethiye Şehir Merkezi'ndeki günübirlik teknelerin bulunduğu alanda su almaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, tekneye dolan suyu denize tahliye ederek, batmaktan kurtardı.

Daha önce İstanbul'da birçok filmde kullanılan 'Mandalina' isimli teknenin bir süredir Fethiye Körfezi'nde olduğu ancak sahibi Ali Kırca'nın teknede olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ali Kırca'ya ait 'Mandalina' isimli tekne kurtarıldı - Son Dakika
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