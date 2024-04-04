Ali Orkun Ercengiz Üçüncü Kez Burdur Belediye Başkanı Seçildi

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da üst üste üçüncü kez Burdur Belediye Başkanlığına seçilen Ali Orkun Ercengiz, mazbatasını alarak görevine başladı. Ercengiz, "Bundan önce kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi bundan sonra da yine herkesin belediye başkanı olarak görevimize devam edeceğiz" dedi.

Burdur Belediye Başkanlığına seçilen ayrıca Burdur siyaset tarihinde ilk defa üst üste üçüncü kez başkan seçilme unvanını da alan Ali Orkun Ercengiz, mazbatasını Burdur Adliyesi'nde gerçekleştirilen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Musa Talih ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Onur Aşkın'ın elinden aldı. Törenin ardından adliye bahçesinde toplanan partililer ve vatandaşlar Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i tebrik etti.

"HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREVİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Üçüncü kez Burdur halkı tarafından takdir edilerek, Burdur kentini yönetme hakkını bize tekrar verilmiş olmasından dolayı çok mutluyum, gururluyum. Aynı zamanda büyük bir sorumluluğun içerisinde olduğumun farkındayım. Bizler geride kalan 10 yıl içerisinde yaptıklarımızla Burdur halkının bizlere bir 5 yıl daha görev ve yetki vermesinin sorumluluğuyla en iyi şekilde Burdur'umuz için çalışacağız. Biraz önce hakim bey mazbatamızı verirken ustalık dönemi olarak adlandırdı. Biz on yıllık çalışmalarımızda da elimizden geldiğince en usta şeklinde çalışmaya çalıştık. Gayretimiz bu yöndeydi. Her bir kuruşu, her bir anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Açıkçası bir seçim kazanmadık, bir zafer yaşamıyoruz çünkü zaten biz belediye başkanıydık. Kaybetmedik, yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda kaybedenin olmadığı bir seçim yaşadık. Burdur'da sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil diğer siyasi partilere de gönül vermiş birçok hemşehrimizin desteği ve oyuyla biz Burdur Belediye Başkanı olarak mazbatamızı alıyoruz. Bundan önce kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi bundan sonra da yine herkesin belediye başkanı olarak görevimize devam edeceğiz."