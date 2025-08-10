Ali Samet, Arıcılığı Babasından Öğreniyor - Son Dakika
Ali Samet, Arıcılığı Babasından Öğreniyor

10.08.2025 11:34
Ağrı'da 16 yaşındaki Ali Samet Altın, yaz tatilinde babasıyla arıcılık yaparak mesleği öğreniyor.

Ağrı'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ali Samet Altın, zengin bitki örtüsünde arıcılık yapan babasından mesleği öğrenip yaz tatilinde çok sevdiği arıların bakımını yaparak teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor.

İl merkezine bağlı Çakıroba köyünde yaşayan Cihan Altın, uzun bir süredir şehrin zengin bitki örtüsünde arıcılık yaparak bal üretiyor.

Kışın sıcak iklime sahip başka illere giden yazın da köyüne gelip arıcılık yapan Altın, barakada yaşamını sürdürerek gece gündüz demeden arıların bakımını yapıyor.

Altın, küçüklükten bu yana arıcılığa merak salan ve yaz tatillerinde yanına gelen 16 yaşındaki oğlu Ali Samet'e de mesleğin inceliklerini öğretiyor.

Çekirdekten yetişerek mesleği öğrenen Ali Samet, bal sağımının başladığı bugünlerde babasına daha fazla yardım ederek arılarla daha çok ilgileniyor.

Birçok kişinin yaklaşmaya çekindiği arı kovanlarını kontrol edip petekleri alarak makinede süzen Ali Samet, babasıyla balları siparişlere hazır hale getiriyor.

Diğer yandan eğitimine devam eden ve yaz tatilinde de teknolojiden uzak arıların içerisinde bir yaşam süren geçiren Ali Samet, mesleği tamamen öğrenip ileride bu işi yapmanın uğraşını veriyor.

"Geven balı coğrafi işaret belgesi aldıktan sonra arıya rağbet çok oldu"

Arıcı Cihan Altın, AA muhabirine, yaz tatillerinde oğlunun kendisine yardım ederek mesleği öğrendiğini ve bu sıralar bal hasadına başladıklarını söyledi.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsünde kaliteli bal üretmek için yoğun çalıştıklarını belirten Altın, " Balın yanında arı ticareti de yapıyoruz. Geven balı coğrafi işaret belgesi aldıktan sonra arıya rağbet çok oldu. Siparişlere yetiştiremiyoruz. Bu sene siparişlerin yüzde 50'sini aldık." diye konuştu.

Altın, oğlunun da arıcılığa karşı hevesli ve kendisine yardımcı olduğunu anlattı.

Arıcılığın güzel ve zor bir iş olduğunu ifade eden Altın, "Oğlum Ali Samet bu yıl liseye geçti. Arıcılığa çok merak sardı. Eve gönderiyorum bir de bakıyorum barakada uyumuş. Önceliğimiz eğitim ama arıcılığı da öğrensin. Yaz tatillerinde yardım ediyor. Biz çocuklarımıza sahip çıkmasak zaten günümüz teknolojisi sahip çıkıyor. 30 dönümlük araziyi arıcılık için satın aldım." dedi.

"Gün geçtikçe arıcılığa daha çok merak salıyorum"

Ali Samet Altın da arıcılığı çok sevdiğini ve yaz tatillerinde babasına yardım ederek mesleği öğrendiğini anlattı.

Arıcılıkta sürekli yeni bilgiler edindiğini dile getiren Altın, şunları kaydetti:

"Gün geçtikçe arıcılığa daha çok merak salıyorum. Arıcılığın yüzde 50'sini öğrendim. Balın çıkarılması, ana arının bakımı, ilkbahar bakımı, bal hasadından sonra bakım, bunları biliyorum. Telefonla oynamak yerine ben arıların içerisinde dolaşmayı ve gezmeyi daha çok seviyorum. Babama gün geçtikçe yaklaşıyorum, ileride mesleği elinden alacağım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tarım, Doğa

