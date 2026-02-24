Ali Tutal İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Tutal İçin Cenaze Töreni

24.02.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 yaşında hayatını kaybeden Ali Tutal'a Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Haber: HİLAL SOLMAZ - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ali Tutal için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un törene gönderdiği çelengin siyah karton üzerinde olup çiçek yer almaması dikkat çekti.

Oyuncu Ali Tutal (76), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle önceki gün yaşamını yitirdi. Tutal için Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Törende çok sayıda çelenk yer alırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına gönderilen çelengin siyah renkli ve kartondan yapılmış olması dikkat çekti. Daha sonra ise siyah karton çelengin üzerine birkaç çiçek yerleştirildi.

Cenazeye Tutal'ın ailesinin yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi Baran Seyhan, eski Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, halk müziği sanatçısı Muharrem Temiz, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, yönetmen Gani Rüzgar Şavata, oyuncu Nuri Alço ve çok sayıda Yeşilçam emekçisi katıldı. Tutal, kılınan namazın ardından buradaki mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

Zincirlikuyu, Ali Tutal, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Tutal İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan’da görülecek Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
14:11
Fener taraftarını kahreden haber geldi
Fener taraftarını kahreden haber geldi
14:06
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt
Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
13:15
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı Darbe üstüne darbe
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 14:37:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Ali Tutal İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.