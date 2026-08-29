Ali Ulvi Kurucu Anıldı - Son Dakika
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Ali Ulvi Kurucu Anıldı

Ali Ulvi Kurucu Anıldı
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Ali Ulvi Kurucu, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle hatırlandı; eserleri ve mirası vurgulandı.

Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği önemli alimlerden olan, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ilim tahsiline başlayan ve ardında yüzlerce eser bırakan şair, yazar ve hafız Ali Ulvi Kurucu, İstanbul'da anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Yad-ı Cemil" etkinlikleri kapsamında Sultanahmet'teki Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'nde "Ali Ulvi Kurucu Özel Programı" gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla başlayan programa Kurucu'nun kızı Sare Kurucu'nun yanı sıra kültür ve edebiyat dünyasından pek çok davetli katıldı.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, programın açılışında yaptığı konuşmada Ali Ulvi Kurucu'nun hatırasının yaşatılmasının önemine işaret etti.

Kurucu'nun geride bıraktığı eserlerin ve yetiştirdiği insanların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Bıyıklı, gençlerin usta yazarın hayatından ve fikir dünyasından istifade etmesi gerektiğini söyledi.

"Babam uçaktı ama annem kanattı"

Ali Ulvi Kurucu'nun kızı Sare Kurucu ise çocukluğundan itibaren başta babası olmak üzere aile üyeleriyle yakın bir ilişki kurduğunu belirterek, "Ben onlarla büyüdüm, yetiştim. Şimdi onların hatıralarıyla yaşıyorum." dedi.

Annesinin de bu süreçte büyük sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Kurucu, "Babam uçaktı ama annem kanattı. Eğer kanat annem olmasaydı o uçak uçamazdı." ifadelerini kullandı.

Kurucu, babasının hayatının yalnızca şahsi başarıları ve eserleri üzerinden değil, yetiştiği aile, ilim ve kültür çevresiyle birlikte ele alınması gerektiğini kaydetti.

Sare Kurucu, babasının Konya'dan başlayan hayat yolculuğunun Mısır ve Medine'de devam ettiğini aktararak, Arapça, Farsça, Türkçe ve Urduca üzerinden kurduğu ilişkilerin onun düşünce dünyasını genişlettiğini, şiirlerinde ise Hazreti Muhammed sevgisinin ana temayı oluşturduğunu kaydetti.

Programda diğer katılımcılar da Ali Ulvi Kurucu'nun hayatı, edebi kişiliği ve geride bıraktığı manevi mirasa ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ali Ulvi Kurucu, İstanbul, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Ulvi Kurucu Anıldı - Son Dakika

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