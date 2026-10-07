Ali Yalçın, 4688 sayılı Kanun'un değiştirilmesi talebini Cevdet Yılmaz'a iletti - Son Dakika
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Ali Yalçın, 4688 sayılı Kanun'un değiştirilmesi talebini Cevdet Yılmaz'a iletti

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Ali Yalçın, 4688 sayılı Kanun\'un değiştirilmesi talebini Cevdet Yılmaz\'a iletti
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz'a 4688 sayılı Kanun'un revize edilmesi talebini iletti. Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mevcut sistemin değişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ve alt komisyonun çalışmayı tamamladığını belirtti.

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun revize edilmesi talebini görüştü. Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mevcut sistemin değişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kayıt altına aldığımız '4688 sayılı Kanunun revize ihtiyacını ve uluslararası normlara uygun hale getirilmesi' hususunu görüştük. Memur-Sen olarak; 8 defa gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin tamamında yetkili konfederasyon olarak masada yer aldık. Her toplu sözleşme döneminde 'sürenin uzatılması, sorunların daha iyi anlaşılması' için mücadele ettik. '4 milyon kamu görevlilerimiz ve 2,5 milyon kamu görevlisi emeklisinin sorunları 1 ay kadar kısa bir süreye sıkıştırılmasın, sözleşmenin kapsamı genişletilsin, emekliler masadan etkileniyor masayı da etkilesin' dedik.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bütün taraflara açıkça; toplu sözleşme düzenin de sisteminin de masanın da yasanın da bir bütün olarak değişmesi gerektiğini ve yasanın hükümlerinin sahanın yükümlülüklerini taşımadığını göstermiştir. Kanunun değiştirilmesine yönelik alt komisyon ekibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kuruldu ve komisyon gerekli çalışmayı tamamladı. Şimdi sıra Kanunun değiştirilmesinde… Süreç uzatılarak sürüncemede bırakmak yerine sorunu görüp, önlemini alıp, sonuca ulaştırmak gerekir. Çalışmanın daha sağlıklı yürütülmesi ve sonuçlandırılması için bütün kurumların katkısı önemlidir.

Personel sistemini yürütme noktasında sorumluluk alan kurumlar; sosyal diyaloğun önemine, toplu sözleşme masasının değerine ve personel sisteminin gerekliliklerine uygun hareket ederek Kanunun değiştirilmesi noktasında olumlu adım ve tavır göstermelidir. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza sahanın ve sendikalarımızın beklentilerini, yasanın eksikliklerini ve masanın sorunlu alanlarını ifade ederek, acil atılması gereken adımları aktardım. Sn. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza teşekkür ediyor; 4688 sayılı Kanun'un bir an önce değiştirilerek, önümüzdeki yıl yapılacak yeni toplu sözleşmenin Büyük ve Güçlü Türkiye hedefimize yakışır, güçlü ve etkin bir toplu sözleşme düzeni içerisinde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA
Ali YalçınPolitikaGüncelSon Dakika

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