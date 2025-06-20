İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar için taziye mesajı paylaştı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Edirne Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar'ın vefatı bizi derinden üzdü. Erdoğan Beypınar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm İçişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Son Dakika › Güncel › Ali Yerlikaya'dan Erdoğan Beypınar İçin Taziye - Son Dakika
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