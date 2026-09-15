Aliağa açıklarında Sahil Güvenlik 19 düzensiz göçmeni yakaladı

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aliağa açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-102) tarafından fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.