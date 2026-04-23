Aliağa Belediye Başkanı Acar koltuğunu 1. sınıf öğrencisine devretti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Şehit Çavuş Bülent Kula İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Burçin Ateş'e devretti.

Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ve okul yönetimiyle birlikte Başkan Acar'ı ziyaret eden minik Burçin, koltuğu devraldı.

Minik başkan, okulunun boyasının yenilenmesi, kantin imkanlarının geliştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde isteklerini dile getirdi, çocuklar için daha fazla park yapılmasını talep etti.

Başkan Serkan Acar ise 23 Nisan'ın, çocuklara duyulan güvenin en güçlü simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün koltuğumuzu Burçin'e emanet ederek hem onun hayallerini dinledik hem de çocuklarımızın bakış açısını bir kez daha görme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.