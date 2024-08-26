Aliağa\'da Hurda Depolama Alanında Yangın Çıktı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçedeki bir hurda depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile diğer kurumların araç ve personeli yangına müdahale etti.

Yangının çevredeki ormanlık alana sıçrama riskinin bulunmadığı bildirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.