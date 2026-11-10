Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen işçi Kınacı için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen işçi Kınacı için cenaze töreni düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa\'daki fabrika patlamasında ölen işçi Kınacı için cenaze töreni düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Aliağa'daki demir çelik fabrikasında patlamada yaşamını yitiren işçi Abdülkadir Kınacı için Menemen'de cenaze töreni düzenlendi. Kınacı'nın tabutunu Bakan Vedat Işıkhan ve protokol üyeleri taşıdı, cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli ve 3 çocuk babası Abdülkadir Kınacı (57) için ikindi vakti Menemen'deki Çınarlıdere Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Kınacı'nın tabutu Bakan Işıkhan ve protokol üyeleri tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Kınacı'nın cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

4 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Bayram Kınacı (56), ağabeyi Abdülkadir Kınacı'nın bir pamuk fabrikasından emekli olduğunu belirtip, "Emekli olduktan sonra arada sırada bazı işlerde çalışıyordu. En son 4 gün önce demir çelik fabrikasında bu işe başlamıştı" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR

Kaynak: DHA
Vedat IşıkhanDemir Çelikİş Kazası3. SayfaMenemenEkonomiGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı Sonrası korkunç Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:46:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Aliağa'daki fabrika patlamasında ölen işçi Kınacı için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android