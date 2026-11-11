Aliağa\'daki HABAŞ patlamasında ölen 44 yaşındaki Fatih Işık, Kırıkkale\'de defnedildi

(KIRIKKALE) – İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'deki hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün ailesine teslim edilen Fatih Işık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Evli ve üç çocuk babası Işık için Gündoğdu Mahallesi'ndeki Döndü Kadın Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ ve Kırıkkaleliler katıldı.

Işık'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.